TÜGİAD, Türkiye'nin ilk 'unicorn'unu çıkarmak için harekete geçti

TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, GirişimTürk Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Altunbay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Başak İlisulu, Barış Tekin, Arcan Yüksel’in de katıldığı basınla sohbet toplantısında, 3 yıl önce kurulan GirişimTürk ile elde edilen büyük başarı nedeniyle GirişimTürk 2 şirketinin kurulacağını açıkladı.
Şimdiye kadar 240 şirketle yatırım için görüştüklerini ve bunlardan 7 tanesine yatırım yaptıklarını anlatan Yücelen, önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.
Yatırım yapmak için bazı şartlar koyduklarını anlatan Yücelen, "Öncelikle yatırım yapacağımız şirketin girişimcisinin bu topraklardan çıkmış olması gerekiyor. İşi yurtdışında yapabilir, bunda bir sorun yok ama mutlaka Türkiye'den çıkması gerekiyor. Bunun yanında mutlaka bir yurtdışı hedefinin olması ve Türkiye'ye döviz getirici bir faaliyetinin olmasını istiyoruz. Ayrıca bizim için teknoloji çok önemli. Herhangi bir uygulamayı telefonun içine koyabilen değil, kendi teknolojisini geliştiren ve inovatif projelere yatırım yapanları hedefliyoruz. Amacımız kısa bir süre içerisinde Türkiye'den de bir unicorn çıkmasına katkıda bulunmak." dedi.
Şirket olarak yatırım yaptıkları projelere ve diğer projelere, üyelerin ayrıca bireysel yatırımlar da yaptıklarını anlatan Yücelen, "Bugün 80 milyon kişinin yaşadığı Anadolu’da sohbetler buna dönerse Türkiye olarak çok büyürüz, güçleniriz, kalkınırız. Evde ne konuşulursa çocuk o olur. Bugün bir sanayi devi olmaz en az 2 nesil istiyor. Startup'lar arasından çok başarılı örnekler, çok daha kısa zamanda çıkabilir.” dedi.
GirişimTürk'e 28 TÜGİAD üyesi ile başladıklarını söyleyen Yücelen, GirişimTürk 2'ye ise dışarıdan da bazı yatırımcılar kabul edeceklerini belirtti. GirişimTürk 2’nin, küresel pazarı hedefleyen Türk girişimcilerini destekleyeceğini açıklayan Yücelen, “Bizim kurtuluşumuz burada, geleceğimiz burada” dedi.
GİRİŞİME DEĞİL GİRİŞİMCİYE YATIRIM
Yatırım yaparken en önemli kıstaslarından birisininde girişimden ziyade girişimcinin bizzati kendisinin olduğunun altını çizen Yücelen, onun vizyonuna, hayallerine, çalışkanlığına ve azmine baktıklarını, ayrıca mutlaka yaptığı işe çok ciddi emek vermesini beklediklerini söyledi.
Yücelen, "Her fikre saygımız var ama öncelikle o fikre emek harcanmalı. Biz fikre değil o fikrin sahibine yatırım yapıyoruz. Fikir sahibi olan girişimci bu amaçla emek sarf edip en azından bir üretim yapıp masaya koymalı. Küresel ölçekte iddialı olmalı. Biz öncelikle küresel pazardan pay kapabilecek, yenilikçi teknolojilerde öncü olabilecek; yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi konularda yeni ve farklı projeler, uygulamalar içeren girişimleri destekleyeceğiz. Özetle, GirişimTürk
olarak biz bir bayrak dikiyoruz, bizim çalışma ve tecrübelerimize güvenen yatırımcılar da bireysel olarak, yatırım yaparak aynı zamanda önermiş olduğumuz bu projelere yatırım yapabiliyorlar." dedi.
ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ PAZAR DEZAVANTAJ
Türkiye'nin orta büyüklükte bir pazar olduğunu ve aslında bunun bir dezavantaj olduğunu vurgulayan Yücelen, girişimlerin çoğunun sadece yurtiçini hedeflediğini söyledi. "Estonya, İsrail, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin pazarı küçük. Buradaki yatırımcılar kendi ülkelerinin pazarının ufaklığı nedeniyle direk olarak dünya pazarını hedefliyor. Bizim de hedefimiz dünya pazarı olmalı" dedi.
YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ
GirişimTürk Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Altunbay da, artık geleneksel yatırım araçlarının cazibesini kaybettiğini ve girişimcilere yatırım yapmanın en karlı yol olduğunu söyledi.
Altunbay, "Eskiden duyardık, adam arsa alır üzerine bir iki apartman yapardı ve satıp çok büyük paralar kazanırdı. Artık bu yok. Bugün girişimlere yatırım yapanlar daha fazlasını kazanıyor.” diye konuştu.
Kendilerinin 'bir fikrim var' diyene yatırım yapmadıklarının altını çizen Altunbay, mutlaka girişimin hayata geçmiş ve ticarileşmiş olma şartı aradıklarını söyledi. Altunbay, şimdiye kadar yatırım yaptıkları şirketlere örnek olarak Segmentify, Vispera, Poltio ve Veloxity'yi gösterdi.
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