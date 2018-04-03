Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, Türk kadını hem kariyer hem de çocuk yapıyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin, en genç ilk doğum yapan kadın nüfusa sahip ülke olduğu ortaya çıktı.

AB ülkeleri arasında ise en genç doğum yapan anneler Bulgaristan'da bulunuyor. Bulgaristan'da ilk doğum yapan kadınların ortalama yaşı 26 olarak gözlemlenirken, Romanya'da 26,4 olarak belirlendi. İlk anne olma yaşı Letonya'da 26,8, Slovakya'da 27, Polonya'da 27,2 olarak kayıtlara geçerken, bu oranın Fransa'da 28,5'e, Almanya'da 29,4'e, İngiltere'de ise 28,9'a kadar yükseldiği belirlendi. Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların en yaşlı ilk anne oldukları ülke İtalya olurken İtalyan kadınların ilk doğumlarını 31 yaşında yaptıkları kaydedildi. İspanya’nın 30,8'i, Lüksemburg’un 30,5'i ve Yunanistan kadınlarının 30,3 yaşında annelik heyecanını yaşadıkları belirlendi.

TÜRK KADINLARI AB ÜLKELERİNİ SOLLADI

Türkiye'de 2016 yılı itibariyle 1 milyon 309 bin 771 canlı bebek doğumu gerçekleşirken, aynı dönemde AB üyesi 28 ülkede doğan toplam bebek sayısı ise 5 milyon 148 bin 162 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, doğum sayısında Türk kadınlarının AB ülkelerindeki hemcinslerini solladığı belirlendi. Avrupa genelinde Türkiye'yi, 792 bin 137 doğumla Almanya, 784 bin 325 doğumla Fransa, 774 bin 386 doğumla da İngiltere takip etti. Avrupa ülkeleri arasında en düşük sayıda doğum gerçekleşen ülke ise 4 bin 476 ile Malta olurken onu 6 bin 50 ile Lüksemburg, 9 bin 455 ile de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da son 2 yılda 27 bin 971 kişi doğarken, 2017 yılında 14 bin 107 kişi, 2016 yılında ise 13 bin 865 kişi doğdu. Fert başına düşen çocuk sayısının en az olduğu illerden biri olan Aydın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çocuk yapın' çağrısından sonra doğum oranlarındaki düşüşün azaldığı belirtildi.

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