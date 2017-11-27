Tüketici teknolojide ‘büyük’ modellere yönelip 15 milyar lira harcadı

Türkiye’de tüketici teknolojileri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 büyüyerek yaklaşık 15 milyar liralık ciroya ulaştı. Araştırma şirketi GfK tarafından açıklanan “GfK TEMAX Türkiye 2017 Üçüncü Çeyrek Sonuçları”na göre, ÖTV uygulamasının geçerli olduğu son çeyrek olması nedeniyle beyaz eşyadaki yüksek satışlar, akıllı telefon kategorisindeki büyüme ve televizyonların organize perakendede artan satışları, pazara olumlu yansıdı. Buna göre, söz konusu pazar yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4’lük büyüme performansı ile 14.9 milyar lira ciro değeri elde etti.

HDR %100 BÜYÜDÜ

Tüketici elektroniği sektöründe ciro ise yüzde 19.1 artışla 1.6 milyar liraya ulaştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre ev sinema sistemleri, soundbar ve bluetooth hoparlörler ile video kameralarında çift haneli büyüme gösterdi. Görüntü teknolojilerine bakıldığında HDR’li televizyonların yüzde 100’ün üzerinde bir büyümeye sahip olduğu, ultra yüksek çözünürlüklü televizyonların payının ise yüzde 48’e ulaştığı görüldü. Ekran ölçüleri incelendiğinde özellikle 60 inç ve üzeri büyük ekran televizyonların çift haneli büyümesi dikkati çekti.

9 KİLOLUK ÇAMAŞIR MAKİNESİ YOK SATTI

Büyük beyaz eşya sektörü 4.8 milyar liralık 3’üncü çeyrek cirosu yılın en yüksek ciro değerine ulaştı ve geçen sene aynı döneme göre yüzde 21.6 büyüme performansı elde etti. Buzluk altta buzdolapları, 9 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri ve dikey derin dondurucular büyümede öne çıkan segmentler oldu. Küçük ev aletleri sektörü ise yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 oranında büyüyerek 1.1 milyar liralık ciroya ulaştı.

5.9 MİLYAR TL İLE TELEKOM ÖNE ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte büyümeye en yüksek katkı çift haneli oranlar ile telekom, büyük beyaz eşya ve tüketici elektroniğinden geldi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda daralan tek sektör, görüntüleme sektörü oldu. Telekom sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 23.8 kat büyüme gösterdi ve cirosu 5.9 milyar lira oldu. Akıllı telefonlar da büyümede etkili olan kalemlerin başında geldi.

Tüketici elektroniği sektörü büyümeye devam ediyor. Sektörün cirosu yüzde 19.1 artışla 1.6 milyar liraya ulaştı. Ev sinema sistemleri, soundbar ve bluetooth hoparlörler ile video kameralarında çift haneli büyüme gösterdi. Artan ürün çeşitliliği ciroları destekliyor.