Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz yaptığı açıklamada, alışveriş merkezleri, market ve mağazalar tarafından uygulanan politika nedeniyle etiketlerde sonu 99 kuruşla biten fiyatlarla sıklıkla karşılaşıldığını söyledi.

Bu uygulamayla tüketicide "daha ucuz algısı" yaratılmasının amaçlandığını dile getiren Yılmaz, bunun alışverişi körüklediğini aktardı.

Bu sistemin satıcının lehine tüketicinin aleyhine olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk bakışta sanki ucuz algısı veren bu ürünler sonuç itibarıyla tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketiciler bir taraftan 1 kuruşluk para üzerini alamazken diğer yandan da örneğin 150 lira ve üzeri alışverişle katılabileceği hediye çekilişine 149,99 liralık ürün fiyatı nedeniyle katılamamaktadır. Tüketici zaten 1 kuruş para üstü alamadığı için 150 lira ödemektedir fakat fiş ya da faturada yazan 149,99 lira nedeniyle çekilişe katılamayıp mağdur oluyor. Yine aynı şekilde internet alışverişlerinde bazen 1 kuruş yüzünden tüketici ücretsiz kargo hakkından yararlanamamaktadır. Vatandaş 1 kuruş yüzünden iki kez mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili son günlerde çok sık şikayetler almaya başladık."

1 KURUŞLAR MARKET KASALARINDA KALIYOR

Yılmaz, alışverişlerde milyonlarca 1 kuruşun market kasalarında kaldığına işaret ederek, "Mağazalarda da kuruşlar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Fiyat etiketlerinde 9,99 lira-99,90 lira görülmekle beraber bir kuruş tüketiciye verilmediği gibi bazı firmalar yüz liralık alışverişlerde on kuruşları da vermiyor" dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da yılbaşı dolayısıyla bu yıl da pek çok alışveriş merkezinde belli miktarda alışveriş yapanlara çeşitli hediyeler için çekilişe katılma hakkı verildiğini söyledi.

Birçok vatandaşın, akıllı telefonlardan lüks otomobillere kadar hediye kazanma şansından, ödemesine rağmen 1 kuruş yüzünden faydalanamadığını belirten Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ne var ki, bu çekilişe iştirak edebilmek için aynı gün içinde oradan sigara, alkollü içecek, uçak ve milli piyango bileti, cep telefonuna para yükleme gibi çeşitler haricinde belli miktarda alışveriş zorunluluğu bulunmaktadır. Fiyatı 149,99 lira olarak belirlenmiş ürüne ait fatura veya fişin ibrazında ise 150 liralık alışverişe tanınan çekilişe katılma hakkı verilmemekte, bir kuruş yüzünden tüketici mağdur edilmekte, sonu 9 ile biten fiyat hilesi yüzünden hak kaybına uğramaktadır."

Bir kuruş için yüz binlerce liralık otomobili kazanma şansını kaybeden tüketicilerin tüketici derneklerine başvurarak çözüm aradığını anlatan Ağaoğlu, "Ayrıca 100 lira ve üzerindeki alışverişlerde kredi kartına taksit uygulamasından 99,99 liralık etiket yüzünden sadece bir kuruş az diye yararlanamadığından şikayet edenler oluyor ancak ortada hukuki boşluk bulunduğundan çaresiz kalmaktalar" dedi.

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