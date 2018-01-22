Günlük yaşamında fazla kiloları nedeniyle birçok sıkıntı çeken 37 yaşındaki Tülay Önder, tüp mide ameliyatı sayesinde 80 kilo vererek kavuştuğu yeni görüntüsünün tadını çıkarıyor.

AA'nın haberine göre; uzun süre aşırı kilolu olması nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan bir çocuk annesi Amasyalı ev hanımı Tülay Önder'in hayatı, derdine derman bulunması için Sağlık Bakanlığı'na yazdığı mektupla değişti.

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Önder, mektuba olumlu yanıt almasının ardından gerekli işlemler yapılarak yaklaşık 1 yıl önce Ümraniye'de özel bir hastanede Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış tarafından yapılan tüp mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtularak sağlığına kavuştu.

Mide küçültme ameliyatı ile 190'dan 110 kiloya düşen Önder, verdiği kilolar sayesinde yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"OTURDUĞUM SANDALYE KIRILMASIN DİYE DUA EDİYORDUM"

Önder, fazla kiloları nedeniyle hayatının her anında zorluk çektiğini söyledi.

Bir gün, misafirliğe gittiği arkadaşında yaşlı kadınların rahat hareket etmesinden etkilendiğini anlatan Önder, "Ben ise bir sandalyeye oturdum içimden de dualar ediyorum, 'Ben gidinceye kadar sandalye kırılmasa bari' diye. Eve gelince eşim üzgün olduğumu görüp bir şey mi oldu diye sordu. Ona dedim ki '80 yaşındaki kadınlar 60-70 kilo, bir de bana bak" diye konuştu.

Önder, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemeye karar verdiklerini, gelen talep doğrultusunda durumunu anlatan bir mektup yazdıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Bizi il sağlık müdürü aradı. Gelip evden ambulans ile aldılar muayene olduk Amasya'da. Diyet ile kilo veremeyeceğimi, ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi hastaneden aradılar, Tülay hanımı ameliyat etmek istiyoruz kabul eder mi diye. Ben havalara uçtum. Bu kadar parayı ben biriktiremezdim. 1,5 ay sonra ameliyat için hastaneye 190 kilo ile yatış yaptım. Allah razı olsun ameliyatım oldu. Ben evimde bu kadar güler yüz görmedim. Allah razı olsun doktorlarından, hemşiresinden, tüm personelinden. Ameliyattan 4 gün sonra 12 kilo, 3 ay sonunda 35 kilo, şimdi yıllık kontrole geldim, toplamda 80 kilo vererek 110 kiloya düştüm."

Ameliyat sonrasında hayatında büyük değişiklikler yaşadığını belirten Önder, "O kadar seviniyorum ki anlatamam. Olmayan elbiselerim bol gelmeye başladı. Bol elbiselerimi terziye götürüp daralttırıyorum. Giyinip kuşandıkça aslında ne kadar güzelmişim diyorum. Eskiden kıpırdamaya bile mecalim olmazdı. Şimdi bütün çarşıyı geziyorum. Yürüyerek gidip geliyorum. Mutfakta oturduğum bir yer vardı, orada sürekli oturarak yemek yapıp bulaşık yıkıyordum. Hiç yerimden kalkamıyordum. Şimdi her işimi ayakta yapıyorum. Bir misafir geldiğinde o da benimle kalksın, yardım etsin istiyordum çünkü gücüm yetmiyordu. Şimdi bunlar değişti. Eşim her gün 8-9 ekmek alıyordu, birini o yese geri kalanını ben yiyordum. Sabah kahvaltıda sadece 2 ekmek yiyordum. Eskiden 15 kilo mandalinayı 2 günde yiyordum. Şimdi bir kilo mandalina bir haftada bitmiyor. Tüm mobilyalarımız, çekyatlarımız, yataklarımız ağırlık yüzünden kırık dökük. Tahta yatakta yatıyorum. Eşim borcun harcın içinde, yeni mobilya alamıyoruz ama bize bir yardım eden olursa ben yenilendim çekyatlarımız da yenilensin istiyorum" ifadelerini kullandı.

"50 YAŞINDAKİLER BİLE BANA KİLOLARIMDAN DOLAYI 'TEYZE' DİYORDU"

Tülay Önder, fazla kiloları nedeniyle olduğundan yaşlı göründüğünü anlatarak, "50 yaşındakiler bile bana kilolarımdan dolayı teyze diyordu. Buna çok üzülüyordum. Sokağa çıkamıyordum, sürekli evdeydim. Şimdi artık abla diyorlar, çok mutluyum" dedi.

Önceleri özel kıyafetler diktirdiğini aktaran Önder, ameliyatla 52 bedene düştüğünü ve artık rahatça mağazaları gezebildiğini kaydetti.

Önder, şimdi her şeyin güzeline baktığını dile getirerek, "Yapmak istediğim iki şey kaldı; bir topuklu ayakkabı giyeceğim. Bir de mobilyalarımızı, yataklarımızı değiştirirsem benden mutlusu olmaz" dedi.

Doktorunun her söylediğine uyduğunu, ameliyattan sonra kan şekeri düzeninin normale döndüğünü, bel fıtığı nedeniyle bacaklarındaki ağrıların tamamen geçtiğini, önceden eşi ve oğluyla gittiği yürüyüş parkında oturduğunu, şimdi ise 2-3 tur atabildiğini ifade eden Önder, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

"30 KİLO DAHA VERECEK"

Op. Dr. Ömer Avlanmış ise 1 yıl sonunda yapılan kontrollerde Tülay Önder'in genel durumunun iyi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Önder'in kardiyoloji muayenesinin iyi geçtiğini, kan şekeri değerinin sağlıklı bir bireyinki ile eş düzeyde seyrettiğini, solunum fonksiyonlarının da verilen kiloyla bağlantı olarak iyi durumda olduğunu aktaran Avlanmış, "Tülay hanım şu an 110 kilo. Ameliyat olduğu tarihte 190 kiloydu. Vücut kitle indeksine göre ideal ağırlığını 80 kiloya indirmemiz gerekiyor. 30 kilo daha verecek önümüzdeki süreçte. Tüm beslenme programlarına uygun hareket etmesi durumunda hiçbir sıkıntı yaşamadan hedefimize ulaşabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.