Tülin Özen kimdir, kaç yaşında? Ufak Tefek Cinayetler dizisi Tülin Özen kimdir?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde "Arzu" karakterini canlandıran Tülin Özer, yaşadığı bir kaza sonucunda elindeki sıcak çayı yüzüne döktü. Yaşanan kaza sonrasında Özen'in yüzünde yanıklar olduğu öğrenildi. Peki Tülin Özen kimdir?
TÜLİN ÖZEN KİMDİR?
Tülin Özen, 24 Aralık 1979 tarihinde Hatay'ın İskenderun şehrinde dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olarak tamamlayan Tülin Özen, üniversite eğitimi için ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü tercih etmiş ve bir süre boyunca burada eğitim görmüştür. Ancak sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimini sürdüren Özen, Meleğin Düşüşü filminde rol almıştır. Aldığı rol ile Altın Portakal Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.
Öte yandan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisindeki "Meryemce" karakterini canlandırmış ve böylece birçok kişi tarafından tanınan bir yüz olmuştur. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Birinci Ahmet'in annesi olan Handan Sultan'ı canlandıran Tülin Özen, son olarak 20 Ocak 2017'deki Kötü Çocuk adlı filmde rol almıştır.
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