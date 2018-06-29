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Şahin, “Hiçbir şeyi şansa bırakmam. Düzenli, disiplinli, tıpkı bir sporcu gibi yaşarım. Artık modelliğin yaşı kalmadı. Modellik zamansızlaştı. 20 yaşındaki modelin bir kremi önermesi bir şey ifade etmiyor. O zaten 20 yaşında” şeklinde konuştu.