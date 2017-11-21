Tülin Şahin, Victoria's Secret defilesinde yer alan ilk Türk manken olacak

Çin’in Shanghai kentinde 29 Kasım’da gerçekleşecek olan Victoria’s Secret Fashion Show bu sene ilk kez bir Türk mankeni ağırlayacak. Podyuma Tülin Şahin de çıkacak.

Tülin Şahin, Victoria’s Secret Fashion Show’un yapılacağı Çin’in Shanghai kentine gitti. Victoria’s Sport ve Victoria’s Secret için moda çekimleri yapan 36 yaşındaki Şahin, 20 Kasım’da markanın simgesi olan ‘pink carpet’te (pembe halı) dünyaca ünlü top modellerle birlikte yürüyecek ilk Türk manken olacak.

Son derece heyecanlı olduğu, paylaştığı videodan da belli olan Şahin şunları yazdı: "Teşekkürler Victoria's Secret beni bu çok değerli 'Pink Carpet' (Pembe Halı) da görmek istediğiniz ve davetiniz için… Her anı çok güzeldi. Beni ve tüm ekibimi kusursuz, sıcacık ve içtenlikle ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum."



GIGI HADID GİTMEYECEK

Victoria’s Secret Fashion Show bu sene Çin’in Shanghai kentinde 29 Kasım’da gerçekleşecek. Defileye sayılı günler kala geçen yılın çok konuşulan ismi Gigi Hadid Çin’e gitmeyeceğini açıkladı.

Hadid’in yanı sıra sahne alması planlanan Katy Perry de programını iptal etti. İki güzel ismin Çin’e girmesi yasaklandığı için gösteride olmayacağı öğrenildi.



“ŞİMDİ SIRA ‘PINK CARPET’DE”

Metin Hara ile geride bıraktığımız yıl yaz aylarında ilişki yaşamaya başlayan Adriana Lima bu seneki Victoria’s Secret şovunda podyuma çıktı. Bu yılki şova katılanlar arasında, Tülin Şahin de vardı.

Pembe Halı’da yürüyen ilk Türk olacak olan Şahin, podyuma çıkmadan önce kuliste model arkadaşlarıyla birlikte çekimler yaptı. Bu çekimlerden iki kareyi takipçileriyle paylaşan Tülin Şahin’in Adriana Lima ile verdiği pozlar büyük ilgi gördü.



Tülin Şahin, Adriana Lima ile samimi fotoğraflarına “Kulisteki Moda çekimleri de yapıldı. Şimdi sıra ‘pink carpet' de yürümeye geldi, çok heyecanlı” notunu düştü.



İşte Tülin Şahin’in o Instagram paylaşımı:

tülin şahin

Victorias Secret