Apple, dünya üzerindeki tüm tesislerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla sağlama hedefine ulaştığını duyurdu.

Teknoloji devi ayrıca dokuz üretici ortağının da tüm operasyonlarını güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamaya karar verdiğini, bu hedefe sahip iş ortaklarının sayısının 23’e ulaştığını açıkladı.

Apple, Alphabet ve Wal-Mart gibi dev Amerikan şirketleri, yenilenebilir enerjinin en büyük alıcıları konumunda ve bu sektörün büyümesinde önemli bir rol oynuyorlar.

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Alphabet şirketlerinden Google’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı yenilenebilir enerji miktarı tüm dünyanın elektrik tüketiminden daha fazlaydı.

Teknolojik ilerlemeler, güneş ve rüzgar enerjisinin fiyatlarının düşmesini ve güneş panelleri ile rüzgar türbinlerinin üretimini artırıyor. Bu sayede daha fazla şirket, daha fazla miktarlarda yenilenebilir enerji satın alabiliyor.

Apple, gelecekte temiz enerjinin iş ortaklarından diledikleri bir hamle değil, Apple ile çalışmanın bir zorunluluğu olacağına dikkat çekiyor.

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