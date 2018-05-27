Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanan maçla birlikte sahibini buldu. Real Madrid, Benzema ve Gareth Bale'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak üst üste 3. kez, toplamda ise 13. kez Şampiyonlar Ligi kupası'nı kazandı! Dünyada hakkında en çok twit atılan 10 konu başlığından 9'u final karşılaşmasıyla ilgili oldu. İki takım adına da yüz binlerce twit atıldı.

Twitter'da en çok konuşulan futbolcular ise 2 gol kaydeden Real Madridli Gareth Bale ile iki golde büyük hatası olan Liverpool'un kalecisi Loris Karius oldu.

Liverpool'da sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Salah'ın ismi ise Arapça olarak dünya listesine girdi ve Mısırlı oyuncu, en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyonda bulunan Real Madridli Sergio Ramos'un ismi de Twitter'da 1 milyondan fazla yazıldı.