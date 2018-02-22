Tüm dünyadan amatör futbolcular Antalya’da sahaya çıkıyor

Amatör bir dünya kupası olarak planlanan turnuvanın açılış ve kapanış seremonisine, dünyaca ünlü futbolcular, teknik direktörler ve futbol aktörleri eşlik edecek. Farklı ülkelerden ve farklı meslek gruplarından futbol sevdalılarını Türkiye’de bir araya getirecek organizasyon ile katılımcıların kendilerini profesyonel futbolcu gibi hissetmeleri ve bu heyecanı yaşamaları hedefleniyor.
Dünyanın dört bir yanından 1000’den fazla amatör futbolcu ve misafirlerinin katılacağı etkinlik, 6 - 11 Kasım tarihleri arasında Antalya, Belek’te gerçekleşecek.
Farklı ülkelerden ve farklı meslek gruplarından futbolseverleri bir araya getirirken futbolun birleştirici gücünü ortaya koymayı hedefleyen etkinlik ile katılımcıların kendilerini profesyonel futbolcu gibi hissetmeleri ve bu heyecanı yaşamaları planlanıyor.
Klasik bir turnuva olması ve her yıl düzenlenmesi planlanan turnuva, dünyada düzenlenen amatör turnuvalardan farklı olarak birçok yeniliğe de imza atacak. İlk defa HD maç görüntülerinin çekileceği ve maç istatistiklerinin tutulacağı organizasyonda, futbolla ilgili film gösterimleri, kupa töreni, şampiyonluk kutlamaları, ayak tenisi, gala ve dünyaca ünlü yıldızlarla söyleşiler gibi pek çok özel etkinliğe de imza atılacak.
250 maç oynanacak, profesyonel hakemler düdük çalacak
30 - 45 yaş ve 45 yaş üzeri olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinden katılımcılar, kendi oluşturdukları 5, 7 veya 11’er kişilik takımları ile halı sahada düzenlenecek turnuvaya katılabilecek. Her takım, kendilerine özel hazırlanmış renk ve dizayndaki formalarla sahada ter dökecek. Toplamda 100 takımın yer alacağı turnuvada, her maç için yeterli sayıda hakem yönetim gösterecek. Turnuvanın final maçlarında ise tanınmış profesyonel hakemler düdük çalacak.
Her bir turnuvada altışar maçın yapılacağı organizasyonda, toplamda 250 maç oynanacak. Şampiyon, ikinci ve üçüncülere kupa ve madalya verilirken, turnuvaya katılan tüm takımlara plaket takdim edilecek. Özel ödüller ise gol kralı, asist kralı, en çok pas yapan oyuncu ve en çok kurtarış yapan kalecinin olacak.
World Football Week kapsamında, yalnızca sosyal medya paylaşımları aracılığıyla 500 milyon kişiyle etkileşim sağlanacak. Bu sayede dünyaca ünlü tatil beldesi Belek’in tanıtımına ve ülkemizin turistik potansiyelinin artırılmasına katkı sağlanması da amaçlanıyor.
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