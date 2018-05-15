Bulgaristan Gümrük İdaresi'nin bilgisayar sisteminden kaynaklanan sorun nedeniyle tır giriş çıkışlarının yapılamadığı aktarıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bulgaristan Gümrük İdaresi'nin bilgisayar sisteminden kaynaklanan sorun nedeniyle saat 03.30'dan itibaren tır giriş ve çıkış işlemlerinin yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, Bulgaristan Gümrük İdaresi'nce söz konusu sistem arızasının giderilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.