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Tüm hayatlarını barınaklarda geçiriyorlar

Tehlike oluşturan, bu nedenle üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı ve hediye edilmesi yasak olan Pitbull köpekler, hayvan barınaklarının ‘ömür boyu mahkumları’ oluyor

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Yasa uyarınca üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı ve hediye edilmesi yasak, tehlike arz eden hayvanlar arasında bulunan ve el konulan Pitbull köpekler, hayvan barınaklarının ‘ömür boyu mahkumları’ oluyor. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino gibi tehlike oluşturan hayvanların üretim, sahiplendirilme, ülkeye giriş, satış ve reklamının yapılmasının yanı sıra takas, sergilenmeleri ve hediye edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle hayvanseverleri sevimli dostları ziyaret etmeye davet eden Tunçel, Beylikdüzü’nde el konulan yaklaşık 50 Pitbull’a ömürlerinin kalan bölümü boyunca baktıklarını anlattı. Tunçel, “Bunları sahiplendiremiyoruz. Bunları kısırlaştırıyoruz” diye konuştu.

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