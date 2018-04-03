Son zamanların en çok oynanan oyunlarından Fortnite, birkaç hafta önce Epic Games tarafından iOS kullanıcıları için yayınlanmıştı. Ücretsiz bir beta olarak çıkan yapım, bugün itibariyle tamamlanmış versiyona geçiyor ve iOS 11 kullanan herkes için ücretsiz şekilde erişilebilir olacak.

Müjdeyi Twitter'dan duyuran Epic Games, beta sürümünde kullanıcıların birbirlerini davetiye ile çağırabildiklerine atıfta bulunarak, "Davetiyeye gerek yok. Fortnite artık bütün iOS kullanıcılarına açık. Arkadaşlarını kap ve oyuna başla!" tweet'ini paylaştı.

PC, PS4 ve XOne'da da bulunan Fortnite, iOS kullanıcılarını da bu platformlarla eşleştirecek ve tüm platformları aynı ortamda karşı karşıya getirecek. iOS 11 kullanıcıları, Fortnite'i App Store'dan bugün itibarıyla ücretsiz olarak indirebilir.