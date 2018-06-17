Türkiye’de hayvanlara uygulanan şiddet akıl almaz boyutlara ulaştı. Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, 13 Haziran günü, 4 bacakları ve kuyruğu kesilmiş bir yavru köpek buldu. Veterinere götürülen köpek, ilk tedavisinin ardından İstanbul Ataşehir’deki bir havyan hastanesine gönderildi. Burada tedavisine başlanan yavru köpek, operasyonu kaldıramadı ve hayatını kaybetti. Bir insanın saldırısı sonucu bu hale geldiği iddiası, Türkiye’de infiale neden oldu. Aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi, sosyal medyada paylaşım yaptı, tepki gösterdi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, dün köpeğin yaralı halde bulunduğu yerde inceleme yaptı. İncelemelerde, bölgede çalışma yapan iş makinesinin teması sonucu köpeğin bacaklarının kesildiği ihtimali ağırlık kazandı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya, bir araç kamerası kaydının incelemeye alındığını belirtti.

‘YAŞANDIYSA BİLE FARK ETMEDİM’

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lüfti Dursun da olay günü E.Y. adlı kişinin yol ve kenarındaki otlukların temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talep ettiğine dikkat çekerek, bölgede saat 15.00-16.00 arasında 2 iş makinesinin çalışma yaptığını kaydetti. Savcılık açıklamasında, “Veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön 2 ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisi alındı. İlgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi. Kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir” denildi. Akşam saatlerinde serbest kalan iş makinesi operatörü, ifadesinde “Böyle bir olay yaşanmışsa bile ben fark etmedim” dedi.

‘İBRETLİK CEZA VERİLECEK’

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın kendisini aradığını belirten Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bizzat konunun takipçisi olacağını söyledi: “Adam öldürülmüş gibi hain kimse bulun, yasal gereğini yapalım dedim. Araştırdılar, çim biçen bir makineden bahsettiler. İl bulgular böyle ama bana inandırıcı gelmedi. Orada çalışan insan önce etrafı kolaçan edip sonra çalışmaya başlar. En azından bunlara karşı önlem alınabilir. Onda bile ihmal var. Yasal olarak en ağır ceza verilecektir. İbretlik olmalı böyle bir şeyin daha yaşanmaması için.”

Daha araştırma sürerken yargısız infaz yapıldığını iddia eden Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer ise “Böyle bir insan yok ilçemizde. Sosyal medyada ahlaki olmayan ithamlar yer almaya başladı” dedi.

Sakarya Jandarma Komutanlığı’nın kurduğu özel ekipler, olay günü bölgede çalışan iş makineleriyle yavru köpeğin bulunduğu yerde tatbikat yaptı. İş makineleri, bıçağını indirerek çalıştı. Ölen hayvanın annesi ile diğer yavru köpeklerin gürültüye rağmen kaçmadıkları tespit edildi.

‘İNSAN OLMAMASINI DİLEDİM’

Köpeği yaralı halde bulup veterinere götüren hayvansever Nuray Ersoy, “Psikolojim bozuldu, 3 gündür hastayım. O bölgede 100’e yakın hayvana yem götürüyorum. Hemen yavruyu veterinere götürüp şikâyetçi oldum. Sonraki araştırmamda, bölgede yaşayan bir çift o alanda iş makinesinin çalıştığını söyledi. İlk incelemede biz de bunun bir iş makinesi kazası olduğuna kanaat getirdik. Zaten bunun sebebinin bir insan olmamasını diledim. Şu an insanlar bir suçlu bulup linç etmek istiyor, asıl sorun bu” diye konuştu. Köpeğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Onur Çakmak ise “İlk incelemede bir kesi olduğunu fark ettik ancak neyle yapıldığını bulamadık. İş makinesinin buna sebep olabileceğine kanaat getirdik. İnceleme sonucunda ortaya çıkacaktır” bilgisi verdi. Köpeği muayene eden ve ameliyatını yapan İstanbul Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Bertuğ Çiftçi de Habertürk’ten Uzay Kesmen’e şu açıklamayı yaptı: “Hayvanın 4 bacağı ve kuyruğu kesikti. Bazı bölgelerde düzgün, bazı bölgelerde de küt kesiklerdi. Yara bölgelerinde kurtlanmalar olmuş. Bu demek oluyor ki birkaç günlük olay. Hayvanın operasyonu kaldırabileceğini düşündüğümüz için ameliyata aldık. Ameliyata aldıktan 15 dakika sonra kalp krizi gelişti, kaybettik. Kendi kanaatimle bir insan eliyle yapıldığını düşünsem de bu bir makineyle olmuşsa da kimseyi zan altında bırakmamak lazım. Konu yargıya intikal etmiş. İncelemeyle gerçek ortaya çıkacak.”

Olayın yaşandığı bölgede, annesi ve kardeşleri olduğu tahmin edilen 4 köpek daha bulundu.

DOLANDIRICILAR DA İŞ BAŞINDA

Veteriner Hekim Çiftçi, köpekle ilgili bazı kişilerin sosyal medya üzerinden para topladığını dile getirerek “Instagram hesabımızdan bu olayın kullanılmaması adına ‘Bu köpek için maddi desteğe ihtiyaç yoktur’ mesajını paylaştık. Çünkü şu anda bu durumu kullanan insanlar var. Bu köpek için belirli kişilerin hesaplarına yardım için paralar yollanmış. Bazı kişiler, ‘Şu hesaba para yollayın, köpeğe protez yaptıracağız’ diye paylaşımlarda bulunmuş. İnsanları dolandırıyorlar” diye uyarıda bulundu.

BAHÇELİ: GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’te “Gözümün önünden o fotoğraf gitmiyor. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız” ifadesini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Sahipsiz yavru köpek, duyarlı insanların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Hayvanlara yönelik artan şiddete karşı siyasetçiler, sanatçılar ve yurttaşlar sosyal medyadan 250 bini aşkın tweet’le tepki gösterdi. Bunca zulme rağmen hayvanlara şiddetin cezası Kabahatler Kanunu’yla verilen cüzi para cezalarıyla sınırlı. Sosyal medyada hayvanlara şiddette caydırıcı cezalar için kampanya başlatıldı. Bir kez daha haykırılıyor: #HayvanaSiddetSuctur

KALIN: CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan açıklama yaptı. Kalın, “Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkarılacak. İlgili yasa tasarısının Meclis’ten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır” dedi. Kalın, paylaşımında “#HayvanaSiddetSuctur” etiketini kullandı.

Bakan Albayrak, Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı’nı çocukları Emine Mahinur ve Ahmet Akif ile ziyaret etti.

ALBAYRAK: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da “Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığı’mız, gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

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