20. Syriana (2005) IMDb: 6,9
Eski bir CIA ajanı olan Bob Barnes, emekliliğine doğru sakin bir hayat geçirmek istemektedir. Ancak hiç beklemediği anda gelen bir teklifle işler değişir. Stephen Gaghan’ın yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright gibi isimler yer alıyor.
19. Elizabeth: The Golden Age (2007) IMDb: 6,9
Shekhar Kapur'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Cate Blanchett, Geoffrey Rush bulunuyor. Film, Kraliçe 1. Elizabeth'in hikayesini ele alıyor.
18. Mandela: Long Walk to Freedom (2013) IMDb: 7,1
Film, Güney Afrika Başkanı Nelson Mandela'nın çocukluğunu ve başbakanlığa giden hayatını izleyiciye sunuyor. Yönetmenliğini Justin Chadwick'in üstlendiği filmin senaryosu William Nicholson'a ait. Filmin başrolünde ise Idris Elba bulunuyor.
17. The Quiet American (2002) IMDb: 7,1
Bir İngiliz gazetecinin başından geçen gerçek olayların anlatıldığı film, Graham Greene’in romanından uyarlanıyor.
16. The Ides of March (2011) IMDb: 7,1
George Clooney tarafından yönetilen 2011 yapımı filmin başrollerinde Clooney ile birlikte Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti ve Evan Rachel Wood yer alıyor.
15. Charlie Wilson's War (2007) IMDb: 7,1
Senaryosunu Aaron Sorkin’in kaleme aldığı filmde, Afganistan’daki Sovyet işgali sırasında SSCB'ye karşı direnen mücahitlere gizli yollardan silah ve finans desteği sağlayan Charlie Wilson’un gerçek yaşam öyküsü anlatılıyor.
14. Stalin (1992 TV Movie) IMDb: 7,2
Robert Duvall'ın Sovyet lideri Joseph Stalin'i canlandırdığı film, Stalin'in hayatını ve kariyerini konu ediniyor.
13. 71 (2014) IMDb: 7,2
Yann Demange'in yönetmenliğini yaptığı film, 1971 yılında Belfast sokaklarında geçiyor. Ayaklanmayı durdurmak için yapılan harekatta tecrübesiz bir asker olan Gary, birliği geri çekilince tek başına kalır ve hayatta kalmaya çalışır.
12. Lincoln (2012) IMDB: 7,4
Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı olan Lincoln'un son dönemlerini izleyiciye sunuyor. Pulitzer Ödüllü tarihçi Doris Kearns Goodwin'in çok satan kitabından uyarlanan filmin senaryosu Tony Kushner'in tarafından kaleme alınıyor. Filmin başrolünde Daniel Day-Lewis yer alırken, yönetmen koltuğunda ise Steven Spielberg oturuyor.
11. The Assets (2014– ) IMDb: 7,5
The Assets, eski bir CIA ajanı olan Aldrich Ames'in bir casusa dönüşüm hikayesini merkeze alıyor. Yapımın başrollerindede Jodie Whittaker, Harriet Walter ve Paul Rhys bulunuyor.
10. Lord Of War (2005) IMDb: 7,6
2005 yılında Andrew Niccol tarafından yazılan ve yönetilen filmin başrollerini Nicolas Cage ve Jared Leto paylaşıyor.
9. Last King of Scotland (2006) IMDb: 7,7
Gerçek olaylara dayanan film, İskoçya'nın son Kralı İdi Amin'in hayatının bir dönemini ele alıyor.
8.Operasyon: Argo (2012) IMDb: 7,7
Yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı film, 1979 yılında İran İslam Devrimi sırasında altı ABD'li diplomatın İran'dan kaçırılmasını konu alıyor. Filmin, oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Alan Arkin, John Goodman, Kerry Bishé, Kyle Chandler, Rory Cochrane ve Christopher Denham gibi isimler bulunuyor.
7. Beasts of No Nation (2015) IMDb: 7,8
Cary Joji Fukunaga'nın yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, ülkesindeki savaşa maruz kalan bir küçük bir çocuğun yaşadıklarını ele alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Ama K. Abebrese, Abraham Attah, Grace Nortey, David Dontoh, ve Opeyemi Fagbohungbe yer alıyor.
6. The Killing Fields (1984) IMDb: 7,9
Başrollerinde Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich, Julian Sands ve Craig T.Nelson'ın yer aldığı ve gerçek olaylara dayanan film, iç savaş sırasında Kamboçya'lı bir New York Times Gazetesi muhabirinin bölgede kalarak işine devam etmesi, esir düşmesi ve kurtulma çabasını merkeze alıyor.
5. JFK: Kapanmayan Dosya (1991) IMDb: 8
Oliver Stone'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, John F. Kennedy'nin öldürülmesine yol açan olayları ele alıyor.
4. Cezayir Savaşı (1966) IMDb: 8,1
Film, Fransa'nın sömürgesi olarak varlığını sürdüren Cezayir'in bağımsızlığını kazanış hikayesini anlatıyor. Gillo Pontecorvo'nun yönetmenliğini yaptığı filmde Jean Martin Yacef Saadi ve Brahim Hadjadj bulunuyor.
3. Kış Aslanı (1968) IMDb: 8,1
3 Oscarlı film, İngiltere’de II. Henry zamanında meydana gelen olayları anlatıyor. Anthony Harvey'in yönetmenliğini yaptığı filmde Peter O 'Tolle, Katharine Hepburn, Anthony Hopkins yer alıyor.
2. Arabistanlı Lawrence (1962) IMDb: 8,3
Oscar ödüllü film, T. E. Lawrence'ın hayatını izleyiciye sunuyor. Filmin yönetmenliğini David Lean üstlenirken yapımcılığını ise Sam Spiegel yapmıştır. Başrolünde Peter O'Toole yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Omar Sharif ve Alec Guinness bulunuyor.
1. John Adams (2008) IMDb: 8,6
Kirk Ellis tarafından Amerikalı tarihçi David McCullough'un John Adams isimli kitabından uyarlanan film, John Adams'ın hayatı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 50 yılını ele alıyor.
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