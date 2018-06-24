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20. Syriana (2005) IMDb: 6,9

Eski bir CIA ajanı olan Bob Barnes, emekliliğine doğru sakin bir hayat geçirmek istemektedir. Ancak hiç beklemediği anda gelen bir teklifle işler değişir. Stephen Gaghan’ın yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright gibi isimler yer alıyor.