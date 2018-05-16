Tüm zamanların en iyi 30 Türk filmi

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14. Canım Kardeşim (8.8)

Babasını kaybettikten sonra ağabeyisi ile yaşamaya devam eden ve hayatta en çok istediği şey bir televizyon olan Kahraman'ın kanser hastası olduğu ortaya çıkar. Ağabeyisi ve ağabeyisinin en yakın arkadaşının artık tek amacı Kahraman'a televizyon almaktır. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kahraman Kıral, Metin Akpınar, Adile Naşit, Kemal Sunal yer alıyor.