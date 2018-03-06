Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını yakaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, zeytin ve zeytinyağı ihracatı yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 125,3 artarak 121 milyon 713 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 54 milyon 13 bin dolar düzeyinde bulunan iki aylık ihracat rakamının, 2002'den bu yana ilk kez 2018'de 100 milyon doların üzerine çıktığı görüldü. Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamı ayrıca, sektörün "tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı" olarak da kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK PAZARI ABD

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ocak-şubat 2018 döneminde gerçekleştirdiği 121 milyon 713 bin dolarlık ihracatın 43 milyon 633 bin doları ABD'ye gerçekleştirildi. Sektörün ABD'ye ihracatının, yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre 4 katını aşması da dikkati çekti.

ABD'nin ardından, Ocak-Şubat 2018'de sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 26,9 milyon dolarla İspanya, 7,5 milyon dolarla Almanya, 6,6 milyon dolarla İtalya, 6,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 4,9 milyon dolarla Irak şeklinde sıralandı.

Japonya'ya 3 milyon dolarlık, Romanya'ya 2,8 milyon dolarlık, Fas'a 2,4 milyon dolarlık, Fildişi Sahili'ne 1,3 milyon dolarlık ve Birleşik Krallık'a 1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren sektörün, böylece 11 ülkeye ihracatı 1 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde sektörün en fazla ihracat artışı yakaladığı ülke ise Sudan oldu. Geçen yılın ilk iki ayında zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapılmayan Sudan'a, 2018'in ocak-şubat döneminde 66 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Sudan'ın ardından Somali, Macaristan, İsrail, Japonya ve Katar zeytin ve zeytinyağı ihracatı artışında öne çıkan diğer ülkeler oldu. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün yılın ilk iki ayında ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı ise 90'a ulaştı.

İHRACAT ARTIŞINDA LİDER BALIKESİR

İzmir, yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiği 62 milyon 11 bin dolarlık dış satımla zeytin ve zeytinyağı ihracatının yüzde 50,9'unu tek başına sırtladı.

İzmir'in ardından en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren il 21 milyon 408 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul'un zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2018'in ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre 2 katına çıktı.

Balıkesir 7,6 milyon dolar, Hatay 7,5 milyon dolar, Aydın 7,4 milyon dolar, Bursa 4,4 milyon dolar, Manisa 3,4 milyon dolar, Gaziantep 2,2 milyon dolar, Mersin 1,9 milyon dolar ve Konya 1,5 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile sektörde 1 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Sektörün yılın ilk iki ayında toplam 35 ilden dış satım gerçekleştirdiği görülürken bu dönemde ihracatını en fazla artıran il ise Balıkesir oldu. Balıkesir'in geçen yılın iki ayında 136 bin dolar düzeyinde bulunan zeytin ve zeytinyağı ihracatının, 2018'in aynı döneminde 7 milyon 597 bin dolara ulaşması dikkati çekti.