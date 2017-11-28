Tumblr’ın kurucusu David Karp işi bırakıyor

Şirketin çalışanlarına gönderdiği bir e-postada haberi duyuran Karp, yıl sonunda Tumblr’daki görevlerini bırakacak.

Tumblr 2013 yılında 1 milyar dolar karşılığında Yahoo tarafından satın alınmıştı. Bu yılın başında ise ABD’li GSM operatörü Verizon, Yahoo’yu bünyesine katmıştı.

Verizon, 4,5 milyar dolara Yahoo’yu satın alarak, içerisinde AOL, Yahoo ve Tumblr’ın yer aldığı Oath isimli yeni bir şirket başlattı. Oath yapılanmasıyla birlikte, aralarında CEO Marissa Mayer’in de bulunduğu Yahoo üst yönetimi görevinden ayrılmıştı.

Karp, Yahoo ile imzaladıkları anlaşma gereği 2018 yılına kadar Tumblr’daki görevlerine devam etmek zorundaydı. Bunun için 81 milyon dolar değerinde nakit ve hisse ödenen Karp, Tumblr’ın Yahoo’ya satılmasından ise 250 milyon dolar civarında para kazandı.

David Karp

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