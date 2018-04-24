Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçının yankıları sürerken daha önce iki takımda da forma giyen Tümer Metin'den flaş bir öneri geldi.

BeIN Sports yorumcusu Tümer Metin, iki takımın da kupadan men edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF’nin yapması gereken tek şey var, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı men edeceksin, kupayı da Akhisar’a vereceksin. Bu işin çözümü bu" dedi.

Tümer Metin'in bu sözleri sosyal medyada iki takımın taraftarlarından da tepki aldı.