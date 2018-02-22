Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir mekanda eğlenen Metin, çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlere, “Gecenin köründe çektiniz tamam da altına ne yazacaksınız?” dedi.

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