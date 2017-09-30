Tümer Metin ile Gamze Topuz barıştı

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Ayrı ayrı masalarda eğlenen ikiliden Metin, eski sevgilisinin geldiğini öğrenince hesabı istedi.



Topuz mekândan çıkacağı sırada koluna girdiği eski sevgilisini, “Lütfen gitme, gel konuşalım’’ diyerek durdurdu. Bir süre sohbet eden çift, barışma kararı alıp aynı masada eğlendi.



Mekândan ayrı ayrı çıkan Topuz ve Metin, eski futbolcunun Ulus’taki evinde buluştu.

gamze topuz

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