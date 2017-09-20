Tümer Metin kendisini eleştirenlere isyan etti

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"Uzun lafın kısası Eminem'in 8 Mile filmi final sahnesindeki gibi sizden önce ben söyleyim rahat edin; Beşiktaş'ı tutuyorum evet ama iş ahlakı gereği Türkiye'nin en güzide kulüplerinden olan Fenerbahçe'de iyi hizmet ettiğimi ve tüm camianın takdirini kazandığımı biliyorum (üstelik Beşiktaşlılığımı hiç saklamadan başardım bunu)"