Tümosan Altay Tankı'na yeni teklif hazırlıyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) 17 Ekim'de, Altay Tankı'nın güç grubu ihtiyacını yerli ve milli imkânlarla karşılamaya yönelilk olarak yeni bir ihale açtı. Şirket, 22 Aralık tarihine kadar teklif verebilir.

Daha önce Tümosan ve SSM, Altan Tankı'nın güç grubu geliştirme projesi sözleşmesini Şubat ayında ikinci ek süre ardından karşılıklı olarak fesh etmişti.

O dönemde Tümosan, şirket ortağı Avusturyalı firma AVL ile sözleşmesini iptal etmişti ve Tümosan buna neden olarak "Avusturya hükümeti Türkiye’nin egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul edilmeyecek şartlar içeren ihraç lisansı şartlarında ısrar etti" demişti.

Şirket, projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale edilmesi halinde en güçlü aday olduğunu da beyan etmişti.

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