Cadde'nin haberine göre, Tuna Arman ile oğlu Sinan Yıldız, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde alışveriş turuna çıkmadan önce bir restoranda soluğu aldı.

Restoran çıkışında objektiflere yansıyan ikili, daha sonra mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.