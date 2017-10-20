2014 yılında pilates eğitmeni Gamze Elgin ile nikah masasına oturan Tuna Kiremitçi, ikinci kez baba oldu.



İlk evliliğinden Can adında bir oğlu olan ünlü müzisyenin kızı 'Lerzan' dün dünyaya geldi.



Minik kızının fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Tuna Kiremitçi, "Lerzan Kiremitçi geldi ve ayağının tozuyla ailesiyle bir toplantı yaptı" notunu yazdı.

Tuna Kiremitçi

Gamze Elgin