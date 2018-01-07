Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı, Tuncay Akça Münir Özkul'u anlattı. Tuncay Akça "O benim babamdı, ustamdı." diyerek herkesi duygulandırdı.

93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul için bugün saat 11.00'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Münir Özkul'un cenazesi Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Münir Özkul'la birlikte Bizim Aile, Gülen Gözler, Şaşkın Ördek filmlerinde rol alan Tuncay Akça, "Ustaların ustasıydı" dediği Münir Özkul için şöyle konuştu:

"ONUN SON HALİNİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM"

"Onu kelimelerle anlatamazsınız. İnsanın boğazı düğümleniyor konuşurken. Babamızdı, ustamızdı her şeyimizdi. Benim hayatımda çok ayrı bir yeri vardır. Bizim Aile'de ve Şaşkın Ördek'te babamı, Gülen Gözler'de ustamı, Hababam Sınıfı'nda hocamı oynadı. Onlarca filmde onunla kamera karşısına geçtim. Hep gidip görmek istiyordum, eşi 'görmeseniz daha iyi' diyordu. Biz de saygısızlık olmasın diye ısrar etmiyorduk. Ama içimde ukde kaldı onu son bir kez görememek."

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