Tunceli 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Tunceli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Tunceli 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.22 olarak belirlenirken, saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 62.7 duyruldu. Tunceli 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 20.090 oyla yüzde 56.42 - Recep Tayyip Erdoğan: 7.626 oyla yüzde 21.42 - Selahattin Demirtaş: 7.093 oyla yüzde 19.92 - Meral Akşener: 692 oyla yüzde 1.94 - Temel Karamollaoğlu: 67 oyla yüzde 0.19 - Doğu Perinçek: 42 oyla yüzde 0.12



Tunceli 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 20.090 oyla yüzde 56.42Recep Tayyip Erdoğan: 7.626 oyla yüzde 21.42Selahattin Demirtaş: 7.093 oyla yüzde 19.92Meral Akşener: 692 oyla yüzde 1.94Temel Karamollaoğlu: 67 oyla yüzde 0.19Doğu Perinçek: 42 oyla yüzde 0.12

Genel seçime yüzde 85.47 oranında katılımın sağlandığı Tunceli il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 59.2 oranında açıldı. Tunceli 2018 genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 9.172 oyla yüzde 28.62 - Cumhur İttifakı: 7.290 oyla yüzde 22.75 oranında oy aldı. Yine, Tunceli 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 15.184 oyla yüzde 47.38 - CHP: 8.496 oyla yüzde 26.51 - AK Parti: 5.418 oyla yüzde 16.91 - MHP: 1.872 oyla yüzde 5.84 - İYİ Parti: 559 oyla yüzde 1.74 - SP: 117 oyla yüzde 0.37 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Tunceli 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 9.172 oyla yüzde 28.62Cumhur İttifakı: 7.290 oyla yüzde 22.75HDP: 15.184 oyla yüzde 47.38CHP: 8.496 oyla yüzde 26.51AK Parti: 5.418 oyla yüzde 16.91MHP: 1.872 oyla yüzde 5.84İYİ Parti: 559 oyla yüzde 1.74SP: 117 oyla yüzde 0.3716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…