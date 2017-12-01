Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 02 Aralık 2017- 16 Aralık 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.Halkımızın can ve mal güvenliği için Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Tunceli merkez Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutu, Tapan Tepe, Karameşe Tepe, Vezgürtepe,Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik, Çığırlı Yaylası, Karadere,Nazımiye ilçesinde Tavuklu-Doğantaş, Dokuzkaya,Pülümür ilçesinde Sarıgül Yaylası ve Hozat ilçesinde Kinzir Ormanları olduğu aktarıldı.

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Özel Güvenlik Bölgesi