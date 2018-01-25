Tunceli'de boşanma aşamasındaki eşine tuzak kurup bıçak tehdidiyle 3 milyon liralık senet imzalattığı iddia edilen kadın ile 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "M.G" isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı, ticaretle uğraşan eşi M.G'yi görüşmek üzere belirledikleri adrese çağırdı. Buluşma yerine giden M.G'ye, yanına gelen kar maskeli ve bıçaklı S.İ. ile İ.H.D. tarafından tehditle birer milyon liralık 3 senet imzalatıldı.



Zorla senet imzalatılan M.G'nin şikayeti üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araştırma yapan polis, "M.G" isimli eşi ile S.İ. ve İ.H.D'yi gözaltına aldı.



Kocasına tuzak kurduğu öne sürülen M.G. ile iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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