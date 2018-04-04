Tunceli'de güvenlik güçlerinin Çemişgezek ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonda dün akşam saatlerinde bir grup terörist ile çatışma çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberinegöçre; Çatışmada 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Uzman çavuşların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.

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