Tunceli'de hasta için askeri helikopter tahsis edildi

Edinilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra kalp krizi geçiren Ali T., Tunceli Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Durum ağır olan ve kalbi duran T., kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

İHA'nın haberine göre; T'nin yakınları, hastalarının helikopterle Elazığ'a sevk edilmesi için Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den talepte bulundu. Vali Sonel'in devreye girmesiyle durumu kritik olan hasta Tunceli İl Jandarma Komutanlığından bir helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Elazığ'da hazır bekletilen sağlık ekipleri helikopterden aldıkları hastayı ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.