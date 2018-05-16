2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Tunceli ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Tunceli'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Tunceli iftar vakti...

TUNCELİ İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Tunceli iftar vakti 19:35 olarak yer almakta. Tunceli'de saat 19:35’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

TUNCELİ İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Tunceli yarın gece 2. sahura kalkacak. Tunceli sahur vakti 03:19 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Tunceli'de 03:19 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER