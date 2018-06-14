11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna geldik. İslam dünyası Ramazan Bayramını eda etmeye hazırlanıyor. Bayram hazırlıkları arasında en başta ise bayram namaz saatlerinin öğrenilmesi geliyor.

Ramazan'ı eda eden Tuncelililer; Tunceli'de Ramazan Bayram Namazı ne zaman? Tunceli'de bayram namazı saat kaçta? sorularını sormaya başladılar.

Peki Tunceli'de bayram namazı saat kaçta? İşte cevabı...

TUNCELİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Çarşamba günü başlayan Ramazan Ayı'nın sonuna geldik. Evlerde hummalı bayram hazırlıkları başladı. Temizlikler, tatlılar yapıldı, bayramlıklar alındı...

Bayram heyecanının yaşandığı güzide illerimizden biri de Tunceli... Tunceli'de vatandaşlar Ramazan bayram saatini merak ediyor... Tunceli'de saat 05.40'da Bayram Namazı kılınabilecek.

Tunceli Merkez'de bayram namazı vakti saat 05.41'de girecek.

İşte Tunceli'nin diğer ilçelerinde bayram namazı vaktileri:

TUNCELİ 5:40 ÇEMİŞGEZEK 5:42 HOZAT 5:41 NAZIMİYE 5:38 OVACIK-TNC 5:40 PERTEK 5:41 PÜLÜMÜR 5:37

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

TUNCELİLİLERE BAYRAMDA ULAŞIM MÜJDESİ

Tunceli'de bayram ve sınav günlerinde otobüslerin ücretsiz olduğu bildirildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in talimatıyla belediye otobüsleri üç günlük Ramazan Bayramı’nda tüm vatandaşlara, sınav günlerinde ise öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Yapılan açıklamada,belediyeye ait toplu taşıma araçlarının üç günlük Ramazan Bayramı’nda tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi

Açıklamanın devamında ise 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’e katılacak öğrencilere de otobüslerin ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi.

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