Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve mağarada bir el yapımı patlayıcı ile çeşitli malzeme ele geçirildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce şehrin kırsal kesiminde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, güvenlik güçlerince bulunan sığınak ile mağaradaki aramalarda, bir el yapımı patlayıcı düzeneği, bir HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 10 tüp, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 20 anten, 7 mont, 2 çift ayakkabı, 70 kilogram peynirin yanı sıra akü, pil ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kent genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER