İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Hozat ilçesi kırsal alanında bir grup PKK'lı teröristin eylem yapacağı istihbaratı almaması üzerine bölgede operasyon pusu faaliyeti gerçekleştirdi. Eylem hazırlığında olan PKK'lılar, askeri hedeflere yaklaşmadan askerlerin pususuna düşünce çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre, çatışmaların devam ettiği sık ormanlık alanda gizlenen PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait iki kobra helikopterinin de bölgeyi aralıklarla ateş altına aldığı öğrenildi. Operasyon sürüyor.

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