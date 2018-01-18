Tunceli'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini iyice arttıran kar yağışı nedeniyle Tunceli Erzicncan karayolu ile 300 köy yolu ulaşıma kapandı.

DHA'nın haberine göre, Tunceli-Erzincan karayolu Pülümür ilçesi yakınlarındaki 2 bin rakımlı Cankurtaran tepesinde yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş uzaklılığı 5 metreye kadar düştü. Dondurucu soğuk yolda buzlanmaya neden olurken, çok sayıda TIR ile ağır tonajlı araçlar, Pülümür ilçesi ile Kırmızıköprü köyü yakınlarında bekletilmeye başlandı.

Yağış nedeniyle dağların beyaza büründüğü Pülümür Vadisi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

KAR YAĞIŞI KAZALARA NEDEN OLDU

Bu arada, dün gece Erzincan'a inmesi gerekirken olumsuz hava şartları nedeniyle Elazığ'a yönlendirilen uçağın yolcularını taşıyan otobüs, yoğun sis ve tipi nedeniyle Pülümür ilçesi, Cankurtaran Tepesi'nde yoldan çıkıp yan yattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Tunceli-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde ise, TIR yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan TIR sürücüsü, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tunceli-Erzincan yolu

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