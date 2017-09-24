Tunceli-Pülümür yolu için talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Doğu Karadeniz'e bağlayan en yakın yol olan Tunceli-Pülümür-Erzincan bağlantılı 89 kilometrelik yolun projesinin tamamlandığını bildirerek, öncelikli yollar kapsamına alındığını söyledi. Vali Sonel, yolun yapılması için bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimat verildiğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da yolun kısa sürede bitirilmesi için Yüksek Planlama Kurulundan kararı çıkarttığını aktardı.
İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temmuz sonunda Tunceli'yi ziyarete geldiğinde yol yapılması planlanan bölgeye gittiğini anımsatan Vali Sonel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere temmuz sonunda ilimize gelen ve yolun güvenlikli yol kapsamına alınmasında büyük katkı sunan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Orman ve Su işleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na ve yolumuzun yapılmasında her türlü katkı sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a Tunceli halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Yıllardır sorun olan ve çözülmeyen yol sorunu artık bitiyor. Allah'ın izniyle 2018'in haziran ayında yol yapım çalışması başlayacak" dedi.
YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR
Vali Sonel, Tunceli-Pülümür-Erzincan yolunun yanı sıra 21 kilometrelik Nazımiye-Dallıbahçe ile 27 kilometrelik Pertek-Hozat yol ayrımının da yatırım programında yer aldığını ve 2018 yılında yapım çalışmalarına başlanmasının planlandığını kaydetti. 137 kilometrelik 3 yolun yatırım tutarının yaklaşık 1 milyar lira olduğunu da vurgulayan Sonel, bu yatırımların devletin ve hükümetin ülkenin her yerinde olduğu gibi Tunceli'ye de verdiği önemi gösterdiğini sözlerine ekledi.
NECMETTİN ÖĞRETMEN O YOLDA KAÇIRILMIŞTI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketine giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup terörist tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. 12 Temmuz'da ise öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Tunceli-Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde bulunmuştu.
20 Temmuz günü ise Silahlı İHA ile düzenlenen operasyonda, Necmettin öğretmeni şehit eden 6 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilmişti.
- Tunceli-Pülümür yolu
- Necmetin Yılmaz
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