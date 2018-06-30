Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen "Tunceli Doğa Sporları Altyapısını Güçlendirilmesi Projesi" ile kentin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amaçlanıyor.
Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğa, su sporları ile hava sporları için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Tunceli'de son 11 ayda yapılan çalışmalarla kentin su sporlarıyla anılır hale geldiğini belirten Sonel, "Tunceli'de yakın zamanda 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Türkiye Rafting Şampiyonası'nı başarıyla yaptık. Tüm katılımcılar ve sporcular, kentten büyük memnuniyetle ayrıldı." dedi.
Kentin doğa, su ve hava sporlarıyla markalaşabileceğini vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:
"Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak, yaklaşık 11 ay önce göreve başladığım gün söylediğim, 'kentin tanıtımını yapacağız ve markalaştıracağız' sözümüzün arkasındayım. Kentimizde başarıyla yaptığımız rafting şampiyonasıyla su sporları için ne kadar önemli potansiyel olduğu tescillendi. Bununla yetinmiyoruz. Ekim ayının ilk haftasında Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapacağız. Kano Türkiye Şampiyonası planlıyoruz. Kentimizin artık huzur kenti olduğunu bu şehre gelen herkes görüyor. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Tunceli, doğa, su ve hava sporlarında kısa sürede markalaşacak."
TURİZM ALTYAPISINA 2 MİLYON 320 BİN LİRA KAYNAK
Tunceli kent merkezinin, modern görüntüye kavuşturulması için çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Sonel, Munzur Çayı kıyısında biri 200 bin, diğeri 80 bin metrekarelik, içinde gondollar, gezi teknesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun ve yüzme alanları, restoran ve kafelerin, iskelelerin bulunduğu parkların yapıldığını anlattı.
Tunceli'nin doğal güzelliklerinin korunması için çalıştıklarını belirten Sonel, "Kentimiz turizm ile bölgemizin cazibe merkezi olmaya aday. Bunun için sadece turizm altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi gerekiyordu. Biz de bunu hayata geçiriyoruz." diye konuştu.
Projenin, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini dile getiren Sonel, şunları kaydetti:
"Projemiz kapsamında 2 akıllı bisiklet istasyonu, 2 yüzer iskeleli kano istasyonu, 6 trekking rotası, Munzur Çayı'nda 20 kilometrelik alanda 4 rafting istasyonu oluşturulacak. Tanıtım amaçlı turlar düzenlenecek. Web tabanlı doğa turizmi tanıtım uygulamaları hazırlanacak. Acil durum müdahale istasyonu, doğa sporları danışma merkezi kurulacak. Rafting, kano, jet ski ve hız teknesinin yanı sıra zipline ve parasailing ile ilgili ekipmanların alımı yapılacak. Ayrıca 40 yatak kapasiteli kamp merkezi oluşturulacak. 24 ayda tamamlayacağımız projemiz hayata geçtiğinde Tunceli, turizmde sıçrama yapacak. Ardından doğa sporlarında adından bahsedilen bir kent olarak, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başlayacak."
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