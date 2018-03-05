Tunceli’de güzel şeyler oluyor... Belediye kayyuma devredildikten sonra, vatandaş odaklı yatırım ve hizmetlerle kent başka bir çehreye bürünmüş. Daha önce terörle anılan şehir, artık yatırım ve istihdam olanakları ile anılıyor. Tekstil fabrikaları açılan kent, büyük markalar için üretim yapıyor; turizm projeleri hayata geçiriliyor. 8 ay önce vali olarak kente atanan Tuncay Sonel, “Milli takımımız süper” dediği ekibiyle; halkla iç içe, 7 gün 24 saat, hızla hayata geçirilen projeleri ve yatırımları takip ediyor. Tunceli’ye önümüzdeki yıl ayrılan bütçe 2.4 milyar TL. Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Tunceli’deki sosyo ekonomik değişim ve dönüşümü, terörle mücadeledeki üstün başarıyı yerinde izledi; vatandaşın nabzını tuttu. İşte Tunceli:

17 MİLYON TL POLEMİĞİ

Tunceli 18 Kasım 2016’da kayyuma devredildiğinde “Kasada 17 milyon TL nakit bıraktık” diyen eski yönetime yanıt olarak yeni yönetim belediyenin İller Bankası’na 18 milyon TL borcu olduğunu söylüyor ve bundan sonra yatırım atağı başlıyor. Vali Tuncay Sonel, 8 ay önce atanmasıyla birlikte kolları sıvıyor; 47 milyon TL’lik proje tamamlanıyor. Ödemelerle birlikte belediyenin borcu; 14 milyon TL’ye düşmüş, kasada 17 milyon TL de nakit para var.

Yapılan yatırımları yerinde gördüğümüz Tunceli’de, saymakla bitmeyecek 226 milyon TL’lik yatırım ve proje devam ediyor.

GONDOLLARLA ANILACAK

Güvenlik birimleri, “İnilemez” denilen Pülümür yoluna indikleri gibi buralarda tam kontrolü sağladı. Binin üzerinde terör işbirlikçisi yakalandı. Munzur ve Pülümür artık plajları, marinası, gezi tekneleri ve gondolları ile anılacak. Vali Sonel, şunları dedi:

“Tunceli artık terörle değil; eğitimi, doğal güzellikleri, sarımsağı, Pülümür balı, plajlarıyla, Ovacık kayak merkezi, su sporlarıyla anılacak. Valilik ve belediyenin kapılarını vatandaşımıza açtık. Bizim her günümüz halk günü. Kendi anamıza, babamıza davranılmasını istediğimiz gibi halkımıza yaklaşıyoruz. Düne kadar eylem yapılan sokaklarda, şimdi davul zurnayla karşılanıyoruz.”

3 yıldır Tunceli’de görev yapan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de “7 fakültemiz var. 150 milyon TL’lik yatırım yapılıyor. Tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasındayız. Hedefimiz, üniversiteyi ilk 20’ye sokmak” diyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir

24 GÜVENLİK KULESİ, 17 KARAKOL

Vali Tuncay Sonel, Tunceli ve çevresinde terör örgütlerine karşı verilen ve başarılı sonuç alınan mücadeleyi anlatırken şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’mızın talimatı ve İçişleri Bakanı’mızın tam desteğiyle Tunceli’deki güvenlik meselesi çözüldü. Doğu Karadeniz’i bölgeye bağlayan Tunceli-Pülümür-Erzincan güzergâhındaki 89 kilometrelik yol, öncelikli yatırım kapsamına alındı. Güzergâhlara güvenlik kuleleri yapıyoruz. Artık yol kesme gibi terör eylemleri olmayacak. 24 güvenlik kulesi, lego sistemi ile rokete dayanıklı JÖH ve PÖH’lerin görev yapacağı 17 karakol olacak. Tunceli-Kovancılar Karayolu 156 kamera ile takip ediliyor.”

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