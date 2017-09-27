Tunceli’de çatışma! 2 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık İlçesi kırsalında yapılan operasyonda çıkan çatışmada, 2 erkek teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, çok miktarda el bombası, sırt çantası ve malzeme ele geçirildiği belirtilirken, operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Güvenlik birimleri, operasyonda öldürülen 2 teröristin Tunceli bölgesinde terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden yasa dışı sol örgüt mensubu olduklarını belirtiler.