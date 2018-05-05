Tunus'ta yerel seçimler bugün yapılıyor

Tunus 2011 Devrimi’nden bu yana ilk kez yapılacak olan belediye seçimlerine sahne olacak. Bugün günü yapılacak olan belediye seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla tamamlanmaya çalışılıyor. Ülkenin orta ve sınır bölgelerindeki vilayetler ve terörün yoğun yaşandığı bazı bölgelerde alınan güvenlik önlemleri seçimlerin güvenli ortamda yapılması için büyük önem taşıyor. Bunlar içinde Kasrin vilayeti büyük öneme sahip. Askeri ve sınır bölgelerindeki seçim merkezlerine oy sandıkları güvenlik birimlerinin gözetiminde taşınırken, seçimlerini aksamaması için tüm önlemler alınmaya çalışılıyor. Seçmenler için hazırlanan seçim merkezlerinde oy verme işlemi sabah 9 ile akşam 4 arasında tamamlanacak.

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