Türkiye A Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında bugün 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılcak olan Tunus ile karşılaşacak. Tarihinde Tunus ile 4 kez karşılaşan Türkiye, bu karşılaşmalardan 1964 yılında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ilk mücadeleyi Aydın Yelken, Can Bartu ve Metin Oktay'ın 2 golüyle 4-1 kazanmıştı. Peki, Tunus - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye mili takım hazırlık maçı ne zaman? İşte Tunus - Türkiye maçının detayları...

TUNUS - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tunus ile Türkiye hazırlık maçı kapsamında bu akşam karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlaacak mücadele A Spor ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Alain Bieri düdük çalacak. Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yaparken, maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Stephane De Almedia olacak.

A MİLLİLERİN 559. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Tunus ile yarın İsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milli Takım, geride kalan 558 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.