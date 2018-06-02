Gençleşen Milliler Tunus’la berabere kalırken, Cenk’in yaptığı hareket amatörceydi.

“Yenilenen Milli Takım” hazırlık maçlarını sürdürüyor. İstanbul’da İran’ı yenen oyuncularımız bu kez İsviçre’de Tunus karşısındaydı. Bilindiği gibi Tunus, Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’nda yer alıyor. Tıpkı İran gibi… Kaçırdığımız büyük fırsatın üzüntüsü giderilecek gibi değil… Futbolla yatıp kalkan bir toplumuz. Harcadığımız milyon dolarlar, yapılan onlarca tesise rağmen Dünya Kupası gibi büyük oyunda rol alamamak elbette büyük eksiklik…

Yapacak tek şey, geleceğin takımını yaratmak. Bunun için kolları sıvayan teknik ekip yeni bir takım yaratmanın çabası içerisinde. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bu süreyi iyi değerlendirmek zorundayız. Elimizde büyük bir potansiyel olduğu gerçeği ortada. Dün de Şener, Hasan Ali ve Cenk dışında genç bir oyuncu grubuyla mücadele ettik. Bu ekip ne kadar çok bir arada oynarsa alışkanlıklar ve sistem oturacak. Sezon sonu olmasına rağmen futbolcuların istekli oluşu dikkat çekti…

Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Pozisyon kısırlığı yaşandı. Bir tek Cenk’in karşı karşıya kaldığı bir atağımız vardı. Savunmada dikkatli olan oyuncularımız, başta Çağlar olmak üzere hata yapmadılar. Ataklarımız yavaş ve rakip alanda çoğalma sorunu olunca istenilen gole de ulaşamadık… Cenk’in penaltı golüyle başlayan ikinci yarı, mücadele ve heyecan olarak daha üst düzeydeydi. Golcü futbolcunun maçı bırakıp, tribünlere gitmesi ardından kırmızı kart görmesi maçın tüm düzenini bozdu. 10 kişi kalan Milli Takım, son dakikada sahanın başarılı ismi Çağlar’la beraberliği yakaladı…