Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Suad Abdurrahim, belediye meclisindeki başkanlık seçiminin ikinci turunda en fazla oyu alarak başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu.
Tunus Belediye Meclisi'nin 60 üyesi bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. Oylamanın birinci turunda Nahda Hareketi'nin adayı Suad Abdurrahim 26 oy alırken, Nida Tunus'un adayı Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylardan hiç biri mutlak çoğunluk olan 31 oya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
İkinci tur oylamasında da Nahda'nın adayı Abdurrahim 26, Nida'nın adayı İdir 22 oy alarak birinci turdaki oy sayılarını korudu.
Böylece başkent belediye meclisindeki başkanlık seçimi ikinci turunda en fazla oyu alan Nahda'nın kadın adayı Suad Abdurrahim, başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu.
Abdurrahim'in kazanmasının ardından, salonda bulunan bazı kişiler sonucu zılgıt çekerek kutladı.
BAŞARISINI BÜTÜN KADINLARA ARMAĞAN ETTİ
Kürsüye gelerek başkanlık koltuğuna oturan Abdurrahim, belediye meclisindeki seçim başarısını "Tunuslu tüm kadın ve erkeklere, Tunus kadının bugünkü konumuna gelmesi için mücadele eden bütün kadınlara armağan ettiğini" söyledi.
Başkent Tunus'taki belediye seçimlerini birinci sırada tamamlayan Nahda 60 sandalyeli belediye meclisinde 21 sandalyeyle, Nida Tunus 17, Demokratik Hareket 8, on partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon 6, Halkçı Cephe 4, bağımsız liste Benim Şehrim Tunus ise 4 üye ile temsil ediliyor.
Devrimin ardından Nahda Hareketi Partisi'nden 2011-2014 yıllarında milletvekilliği yapan Suad Abdurrahim (53), 2016'dan bu yana Nahda Hareketi Partisi'nde siyasi büro üyesi olarak görev yapıyor.
Eczacılık fakültesi mezunu olan ve halen mesleğini devam ettiren Abdurrahim, AA muhabirine verdiği bir röportajda, "Seçmenlerin bana sunduğu güven, belediye başkanı olmamı gerektiriyor. Bu, benim hakkım." demişti.
BAŞKENTTE NAHDA, ÜLKE GENELİNDE BAĞIMSIZ ADAYLAR ÖNDE ÇIKTI
Tunus'ta devrimden sonra ilk kez yapılan 6 Mayıs'taki yerel seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışmıştı.
Yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi Tunuslu seçmenlerin karşısına çıkmıştı.
Ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 33,7 olmuştu.
Yerel seçimlerde kıyasıya bir yarışın yaşandığı başkent Tunus'ta Nahda Hareketi, oyların yüzde 33,8'ini alarak birinci sırada tamamlamıştı
Tunus genelinde ise bağımsız seçim listeleri oyların yüzde 32,9'unu elde ederken, Nahda Hareketi yüzde 29,68, Nida Tunus yüzde 22,17 oy almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.