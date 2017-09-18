Tunuslu kadınlar Müslüman olmayan erkeklerle evlenebilecek

Geçen ay, 90 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid el-Sebsi’nin yasağın kaldırılması için hükümete yaptığı baskı sonuç verdi. "Kadın ve vatandaşlar arasında gerçek, ilerici bir yol" diyen Es Sebsi, eşitlik ilkesinin anayasada garanti altına alındığını, eşitliği savunmanın dine karşı gelmek anlamını taşımadığını savundu.

Yasak kaldırılmadan önce, eğer Tunuslu bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenmek isterse, erkek ya İslam'ı seçmek zorundaydı ya da bunu kanıtlayan bir belge bulundurması gerekiyordu.

Kadın haklarını savunan örgütler söz konusu gelişmeyi kadınlar için bir zafer olarak yorumluyor.

Es Sibsi

tunus

evlilik

yasa