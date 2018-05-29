HT Egeli'de yer alan habere göre, özel bir hastanede Tüp Bebek Merkezi Direktörü Kadın Hastalıkları, Doğum ve İnfertilite Uzmanı Dr. Dilek Aslan, dünyada ve ülkemizdeki tüp bebek uygulamalarını değerlendirdi. Aslan, geçen 10 yılda tüp bebek tedavisi sonrası canlı doğum oranlarının yaklaşık 2 kat arttığını söyledi. Türkiye’de ilk tüp bebeğin ise 1989’da Ege Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya geldiğini vurgulayan Aslan, “Türkiye’ de bir kısmı kamu bir kısmı özel statüde 150 tüp bebek merkezinde 2017 yılında toplam 140 bin tüp bebek uygulaması yapıldı. Kadınlarımızın yaklaşık 1 milyonu bebek sahibi olmak için tedavi ihtiyacı duyuyor. Kamuoyunda tüp bebek tedavisi ile ilgili önyargıların azalması, açılan çok sayıda merkez, sivil toplum kuruluşlarının tüp bebek tedavisinin yaygınlaşmasına katkıları sayesinde her geçen yıl uygulama sayısı artmaktadır” diye konuştu.

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