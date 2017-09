Tupac Amaru Shakur kimdir? Tupac ne zaman öldü? Tupac neden öldürüldü?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve rap müzik yapan Tupac Amaru Shakur, 21 yıl önce bugün öldürüldü. Peki Tupac Amaru Shakur kimdir? Tupac neden öldürüldü? İşte detaylar...

TUPAC AMARU SHAKUR KİMDİR?

Tupac Amaru Shakur, 16 Haziran 1971 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğdu. Küçük yaşlardayken annesi, siyahlara olan tutum yüzünden partiyle ilgisi olduğu için hapse atıldı. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları fakirlikle geçen Tupac, annesiyle birlikte üç kere taşnımak ve şehir değiştirmek zorunda kaldı.

Digital Underground adlı müzik grubuna katılan Tupac, kariyerinin ilk yıllarında sahne elemanı ve arka plan dansçısı olarak görev yaptı. Ardından da MC'liğe geçiş yaptı ve ilk resmi şarkısı Same Song'u seslendirdi. Grup başarılı oldu ve 2Pacalypse Now adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Albüm satışları çok başarılı olmasa da bazı şarkıları başarılı ve etkiliydi.

Bir süre de etkileyici rol yeteneği sayesinde filmlerde oynayan Tupac, "Juice" adlı filmde rol aldı ve 1993 yılında ikinci albümü Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.'ı çıkardı. Bir öncekine göre daha başarılı olan bu albüm, onun isminin duyulmasını da sağladı.

1993'ün Kasım ayında arkadaşlarıyla bir otel odasında bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar. Kadının iddiasını Tupac kabul etmedi ve ilişkinin gönüllü olarak gerçekleştiğini savundu. Mahkeme, Tupac'e 1,5 - 4,5 yıl hapis cezası verdi ve 8 ay hapis yatan Tupac, sonrasında kefaletle serbest kaldı.

5 Nisan 1996 tarihinde kefalet koşullarına uygun olmadığı için yeniden 120 gün hapse mahkum oldu. 1994'ün Kasım ayında New York'taki stüdyosunun önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından 5 el ateş açılarak vuruldu ve 30 bin dolarlık mücevherleri çalındı.

Tupac, vurulduğu bu olayla ilgili eski bir arkadaşı olan Biggie Smalls'ı ve Sean Combs'u suçladı. 15 Haziran 2011 tarihinde bir mahkûm Tupac'ı vurması için Czar Entertainment'in sahibi James Rosemond tarafından kiralandığını ve bunu yaptığı için çok pişman olduğunu açıkladı.

Vurulduktan günler sonra Tupac, doktorların uyarılarına rağmen hastaneden çıktı. 14 Şubat 1995'te hapse girdi ve hapisteyken Me Against the World albümünü çıkardı. Bu albüm Tupac'ın o güne kadar ki en iyi albümüydü. Listelerde 4 hafta bir numara olarak kaldı.

Hapisteki 11. ayından sonra Death Row Records'un sahibi Suge Knight tarafından ödenen kefaletle serbest bırakıldı. Tupac ile yapılan anlaşma neticesinde Suge Knight'ın ödeyeceği kefalete karşılık Tupac şirket adına üç albüm çıkaracaktı.

Kefaletle serbest bırakılmasının ardından Tupac albüm için şarkılarını yapmaya başladı. Albüm çok başarılı oldu ve günümüze kadar tam 9 milyon sattı. Yüzlerce şarkı kaydeden Tupac'in şarkıları, çoğu öldükten sonra çıkan albümlerinde kullanıldı.

7 Eylül 1996 tarihinde Tupac, Mike Tyson ile Bruce Seldon arasındaki boks maçını izlemeye gitti. Maçın ardından çıkan olaylarda Orlando Anderson feci şekilde dövüldü. Olayın ardından Tupac ve Suge Knight, eğlenmek için Club 622 adlı bir kulübe gitmek üzere yola koyuldu.

Saat 23:15'te kırmızı ışıkta durduklarında yaklaşan beyaz bir Cadillac'tan ateş açıldı ve Tupac'e 4 mermi isabet etti. Tupac derhal hastaneye kaldırıldı. Birçok ameliyata alındı. İç kanamayı durdurabilmek için doktorlar son çare olarak sağ akciğerini aldılar. Tupac'ın durumu kritikliğini sürdürdü ve yaşam destek ünitesine bağlandı. 6 gün süren mücadeleden sonra Tupac'ın vücudu pes etti ve 13 Eylül 1996 tarihinde saat 16:03'de hayata veda etti.

Tupac Amaru Shakur

Tupac Amaru Shakur kimdir?

Tupac neden öldü

Tupac kimdir?