TÜPRAŞ rafinerisindeki patlamayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi

DHA'nın haberine göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, geçen 11 Ekim'de meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti, olayla ilgili çalışmasını tamamladı.

Bilirkişi heyetinin, 'ağır sorumluluk' tespit ettiği raporunu Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmasının ardından, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜPRAŞ'ın bakım işlerinden sorumlu işletme başmühendisi Mehmet Emin T. yeniden gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Emin T., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kararla birlikte, tutuklu yargılananların sayısı 5'e yükselmiş oldu.