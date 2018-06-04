Survivor 2018 yarışmasına daha önce iki kez katılan ve iki şampiyonluğu olan Turabi Çamkıran, bu sezonda iddaalı ve hırslı yarışmacılar arasında yer alıyor. Başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Turabi Çamkıran'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında? Survivor Turabi nereli? İşte merak konusu olan hayat hikayesi...

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Survivor Turabi Çamkıran’ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye’de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor.

Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?’ yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014'e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star'a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı.

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